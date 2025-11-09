美國佛羅里達州有汽車衝入酒吧　釀至少4死11傷　司機被捕

美國佛羅里達州11月8日一輛逃避警方追捕的汽車衝入一家酒吧，造成至少4死，11人受傷，肇事司機已經被捕。



事發於周六凌晨約12點40分，地點為佛羅裡達州坦帕市（Tampa）一個歷史悠久的街區內一家酒吧，該區以夜生活和旅遊業而聞名。

坦帕市警方表示，警方發現這輛汽車在高速公路超速行駛。為躲避巡警追捕，涉事車輛衝入市中心附近歷史街區，並失控衝向酒吧。佛羅裡達州公路巡邏隊曾追上該汽車，並試圖使用一種名為「精準攔截技術」（PIT）的攔截手段，即撞擊逃逸車輛的後擋泥板使其旋轉，惟未能成功。

警方又指，3名受害者當場死亡，第4名受害者在醫院不治身亡。截至周六上午，第5名受害者傷勢危急，仍在醫院接受治療；另有8名受害者在當地醫院接受治療，目前情況穩定。

警方確認嫌疑人為22歲的Silas Sampson，他已經被捕，目前被關押在監獄。根據法庭文件顯示，他將被控4項過失殺人罪和4項加重逃脫罪；所有罪名均為一級重罪。