王毅明起訪問阿聯酋沙特約旦　中國外交部：期待加深發展戰略對接

中國外交部發言人周四（12月11日）宣布，應阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉、沙特外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交和僑務大臣薩法迪邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅12月12日至16日將訪問阿聯酋、沙特、約旦。



中國外交部發言人郭嘉昆主持外交部例行記者會時介紹，阿聯酋、沙特、約旦同中國傳統友誼深厚，中方始終從戰略高度和長遠角度把握和推進同三國的關係。

郭嘉昆稱，在中國國家主席習近平和三國領導人戰略引領下，中國同三國各領域交流合作取得豐碩成果，不但給中國和三國人民帶來實實在在好處，也為促進中東和世界和平發展作出重要貢獻。

2025年10月24日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部）

他表示，為落實元首重要共識，王毅將訪問三國，同三國外長舉行會談，就雙邊關係、中東局勢及共同關心的重大問題交換意見，中方期待通過此訪夯實中國同三國政治互信，加深發展戰略對接，拓展各領域交流合作，進一步密切多邊協作，推動中國同三國關係向更高水平邁進。

郭嘉昆指，阿聯酋、沙特、約旦都是阿盟重要成員國，中方將於明年舉辦第二屆中國—阿拉伯國家峰會。此訪期間，王毅外長還將同三國外長就峰會籌備進行協調溝通。