中歐重啟電動車價格承諾談判　中方呼籲歐盟勿單獨與車企談判

中國商務部周四（12月11日）宣布，歐盟與中國已重新啟動關於中國製造電動車最低價格方案的談判，並預計會談將持續至下週。中方明確呼籲歐盟避免與單一車企單獨協商，以維護公平統一的貿易環境。



此次談判重啟前，歐盟委員會於今年10月批准對華電動車徵收最高達45.3%的反補貼關稅，指稱中國製造商可能因不公平補貼導致歐洲市場供應過剩。中方表示中國電動車產業更具市場競爭力，並呼籲歐盟以最低價格機制取代關稅措施。

與此同時，歐盟方面也在推進相關個案審查。路透社12月4日引述消息報道，歐盟委員會正評估福士（又稱大眾）汽車中國子公司提出的關稅豁免申請。福士安徽工廠提議以年度進口配額和最低價格機制替代現行關稅，若方案獲准，其出口至歐盟的電動車關稅有望豁免20.7%。

歐盟委員會近日正在評估福士（又稱大眾）汽車中國子公司提出的關稅豁免申請。（資料圖片，REUTERS/Josh Arslan/File Photo）

中國商務部發言人何亞東當日在例行記者會上表示，中方歡迎歐方再次重啟價格承諾磋商，並讚賞歐方回到通過對話化解分歧的軌道。他表示，中國機電產品進出口商會已代表行業整體立場提出解決方案，雙方已進行多輪磋商並取得一定成果。

何亞東指出，如果歐方在與中方進行整體磋商的同時，又與個別企業單獨談判，將損害雙方互信並影響整體推進效率，呼籲歐方嚴格遵守非歧視原則，在前期努力的基礎上，通過對話、磋商，儘早妥善解決摩擦，為中歐產業發展營造開放、穩定的市場環境。