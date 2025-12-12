泰國總理：解散國會不影響處理泰柬衝突　特朗普將與泰柬領袖通話

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）12月11日計劃國會下議院，為明年大選鋪路，惟此舉正值泰國與柬埔寨爆發新一輪邊境衝突，阿努廷12日強調，解散國會並不影響曼谷方面處理有關問題。



早前斡旋泰柬兩國停火的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11日表示，他將會致電泰柬兩國，協助恢復停火協議。特朗普曾在10日稱，相信自己可以促成雙方停火，而阿努廷12日稱，他會在當地時間12日晚上9時20分與特朗普通電話，向對方「解釋和澄清」當前局勢。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡會議中心，在美國總統特朗普（Donald Trump，右）的見證下，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul，左）與柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，中）簽署《柬埔寨-泰國和平協議》後合影留念。（Getty Ｉｍａｇｅｓ）

阿努廷11日深夜決定解散下議院，並已向泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）遞交申請。泰國政府憲報網站12日凌晨發布王室諭令，宣布哇集拉隆功已批准解散國會下議院，以舉行新的全國大選。

綜合泰媒報道，諭令指出，總理阿努廷提出，本屆政府由多個政黨組成，屬少數派政府，在國家面臨經濟、社會、政治、國際關係和全球地緣政治等多重不確定性挑戰之際，加之泰國與柬埔寨邊境動盪不安，泰國國內政治局勢面臨重重困難，導致政府無法持續、有效、穩定地運作國家事務，妥善解決之道就是解散國會下議院以重新舉行大選。

根據泰國憲法，解散下議院後將在45至60天內舉行選舉，自諭令公布起生效，選舉日期由選舉委員會另行公布，但須在諭令生效後45日至60日之內。

泰國國會聯席會議周四對憲法修正案草案的二讀進行表決，不過最終因未能獲得足夠票數而不獲通過。《曼谷郵報》引述消息人士指，主要反對黨泰國人民黨計劃對阿努廷提出不信任動議。

路透社引述泰國政府發言人指，阿努廷已決定解散國會，此舉旨在因執政聯盟與主要反對黨陷入僵局導致。

2025年12月8日，在柬埔寨奧多棉吉省，泰國和柬埔寨在有爭議的邊境地區發生衝突，人們逃離家園。(Reuters)

泰國人民黨與泰自豪黨今年9月達成協議，阿努廷因而受到支持出任新總理，他上任後保證明年1月底前解散國會，並於3月或4月初舉行大選。泰國副總理波沃薩（Borwornsak Uwanno）在10月15日宣布有關國會改組的時間表，暫定明年1月31日解散國會，並在同年3月29日舉行大選和公投。