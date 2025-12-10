泰柬衝突：千年古廟遭炸毀　柬埔寨召回參加泰國東運會運動員

柬埔寨文化部指責泰國軍隊周二（12月9日）破壞建於11世紀的Ta Krabey寺，泰方則指是柬方向寺廟方向發射了火箭彈。泰柬邊境衝突持續之際，柬埔寨媒體引述消息指，出於安全考量，柬埔寨政府周三宣布退出在泰國舉行的東運會，下令柬埔寨運動員全部回國。



Ta Krabey寺遭炸毀，泰柬相互指責：

報道稱，柬埔寨國家奧委會說，此舉是出於對柬埔寨運動員安全的嚴重擔憂，運動員的家屬也提出緊急請求，讓運動員盡快回國。

柬埔寨國家奧委會秘書長文查蒙（Vath Chamroeun）在致東運會聯合會（SEAGF）首席運營官柴雅帕克（Chaiyapak Siriwat）的信中說：「鑑於運動員家屬的嚴重關切和要求，希望他們的親人立即回國，出於安全考慮，柬埔寨奧委會必須撤回所有東運會代表成員，並安排他們儘快返回柬埔寨。」

柬埔寨東運會代表團由137名成員組成。他們周二出席在曼谷舉行的東運會開幕式，原定計劃參加12項比賽。