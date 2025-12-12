「熊」獲選為日本2025年度漢字　熊出沒事件頻發成社會熱話

代表日本每年時事熱話的「年度漢字」於12月12日（周五）下午在京都清水寺公布，今年由「熊」字獲得。



據《朝日放送》報道，「年度漢字」的評選通過明信片和網絡進行，2025年由「熊」字拔得頭籌。

日本媒體有關「年度漢字」的報道：

2025年，日本多地頻繁發生熊襲擊人和熊出沒遭目擊的事件，讓「熊」這個字成為日本的網絡熱門話題。

（以下內容摘自日本漢字能力測驗基金會網站）

意義：熊。熊科哺乳動物的統稱。例如「熊掌」、「熊膽」和「熊熊」。

得票數：23,346（總投票數：189,122）

據報道指，「熊出沒事件頻發，造成的損失日益嚴重。熊貓這種長相酷似熊的貓科動物也成為了熱門話題。」

2025年，「熊」字首次榮登榜首。

全國各地熊襲擊人事件接連發生，熊甚至出現在城市地區，嚴重影響人們的日常生活和經濟活動。

這些熊出沒事件和造成的損失促使民眾思考人與自然的共存之道。

第二名：「米」（23,166票）

第三名：「高」（18,300票）

第四名：「脈」（6,418票）

第五名：「萬」（5,656票）