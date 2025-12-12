中日韓衛生部長會議12.14首爾舉行　中方傳派非部長級官員出席

中日關係緊張之際，根據共同社引述日本厚生勞動省消息，中日韓三方衛生部長會議將於本周日（12月14日）在首爾舉行。日本厚生勞動大臣上野賢一郎確認出席。據日本政府相關人士透露，中方此次擬派非部長級官員出席。



日本首相高市早苗11月7日在國會答辯時稱「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中方強烈反對。中國外交部發言人毛寧隨後指出，日方言論「傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍」，並明確表示此舉導致相關會議舉辦條件「暫不具備」。

中國外交部發言人毛寧稱，日本首相高市早苗的錯誤涉台言論，惡化了中日交流的氛圍。（中国外交部網站）

中日關係急速惡化以來，雙方官方互動與民間交流均受到廣泛影響，多項既定行程及文化演出延期或喊停，原定於11月舉行的中日韓三方文化部長級會議亦在召開前夕被中方通知延期。

中國政府一貫堅持台灣問題純屬中國內政。儘管政治氛圍緊張，但自2007年以來幾乎每年舉行的三國衛生部長會議機制仍得以維持。日本厚生勞動大臣表示，將在會上重申三國持續合作的意向。