韓媒：中日韓領導人會議告吹　李在明有意下月訪問中國和日本

日媒此前披露，由於日本首相高市早苗發表涉台不當言論，中方已拒絕明年1月舉行日本擔任輪值主席國的中日韓領導人會議。對此，中國外交部發言人毛寧回應說，中日韓三方並沒有就第十次中日韓領導人會議的會期達成共識。



隨着中日韓領導人會議告吹，韓國總統李在明試圖「主動出擊」，增強韓國與中國和日本的聯繫。據韓國《東亞日報》12月2日報道，韓國政府認為，當前是改善韓中雙邊關係、深化韓日合作的時機，正推動李在明於明年1月訪問中國和日本的計劃。

多名韓國政府消息人士表示，李在明11月出訪中東和非洲四國之前，韓國已經啟動與中日兩國的訪問磋商。其中一名消息人士稱，李在明最初考慮在今年年內訪問中國，但考慮到準備時間等因素，韓國政府正與中方就儘早實現訪華進行磋商。

韓國政府也在與日本磋商，目標是推動李在明於明年1月訪問日本。消息人士表示，由於李在明原本就有前往日本參加中日韓領導人會議的計劃，韓日之間的協商進度較快。

消息人士透露，在10月31日至11月1日的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，韓中、韓日首腦會談成功舉行，因此韓國政府認為，現在是改善韓中雙邊關係和深化韓日合作的關鍵時機。

明年是李在明執政第二年，他的首次雙邊出訪將選擇中國還是日本，已經引發關注。《東亞日報》稱，目前韓國總統辦公室優先關注訪華事宜。

但對於外界有關李在明可能在訪問期間充當中日關係「調解者」的猜測，韓國政府官員予以否認。一名高級官員稱，當前韓國的重要任務是鞏固與中國和日本的雙邊關係，充當「調解者」的說法不符合實際，對韓國利益也沒有好處。

當地時間12月3日，李在明在12·3緊急戒嚴一周年之際發表特別講話。談及對華對日關係，他表示：「韓國有句俗語，『遇到爭鬥就勸解，談判就促成』，我想借此說明韓國在中日矛盾中的立場。」

2025年12月3日，韓國總統李在明在戒嚴令一周年之際發表演講。（Reuters）

李在明解釋稱：「無論是個人之間的關係，還是國與國的關係，都應最大程度地實現共存、尊重與合作。」他認為，中日韓三方應努力發現各方的共同點，發掘合作潛力，並在可能的範圍內推動合作，這才是最為妥當的。

李在明補充說：「與其偏向中日任一方，都不如尋找各方能夠和諧共處的方式；若存在可能的合作領域，應盡量降低衝突，並在條件允許的情況下積極發揮斡旋調解作用，這才是最理想的處理方法。」

去年5月，第九次中日韓領導人會議在韓國首爾舉行，這是中日韓領導人會議機制時隔4年5個月後重啟。

日本共同社11月22日援引多名外交消息人士披露，關於召開日本擔任輪值主席國的第十次中日韓首腦會談一事，日本向中韓兩國徵詢了明年1月實施的意向，中方已拒絕。

消息人士稱，由於日本國會日程等因素，今年年內很難舉行首腦會談，因此日本向中韓徵詢了明年1月實施的意向。由於日本首相高市早苗11月7日發表涉臺不當言論，中日關係急轉直下，中方通過外交管道向相關國家告知日本首相未能妥善應對，因此無法舉行首腦會談。

對此，中國外交部發言人毛寧11月24日回應說，中日韓三方並沒有就第十次中日韓領導人會議的會期達成共識。

毛寧表示：「近期日本領導人在涉台問題上公然發表錯誤言論，損害了中日韓合作的基礎和氛圍，導致當前不具備舉行中日韓領導人會議的條件。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

