英國Onlyfans「千人斬」網紅印尼被捕　遭判驅逐出境10年不得返回

英國26歲Onlyfans女網紅Bonnie Blue上周四（12月4日）在印尼峇里島被捕。她與17名男子被指違反當地嚴格的反色情法律，涉嫌在該國拍攝色情影片，有違道德。據英媒報道，她因違規使用農夫車後排載人，將於12日晚上驅逐出境。



《每日郵報》報道，移民官員勒令Bonnie Blue在48小時內離開印尼，並將她列入「黑名單」，至少10年內不得返回。

2025年12月8日，一位來自英國，名為Bonnie Blue的Onlyfans網紅，今年較早時候曾聲稱在12小時內與 1057名男子發生性關係而在網上走紅。她近日與十多名澳洲籍男子在印尼峇里島被捕，他們據報違反了印尼的「道德」法律。（IG@bonnieblue）

在抵達法院前，Bonnie Blue遭媒體的攝像機和咪高峰包圍，她挑逗地說道：「通常是其他東西擋在我的面前。」當她離開法院，被媒體問到是否能接受被禁止入境10年時，她又說：「我該上哪裏弄到一些熱狗呢？」

她被指在島上租用一輛農夫車，噴上「BangBus」字樣，涉嫌招募年滿18歲的畢業旅行青少年參與色情活動。根據當地法律，用這種貨車後排載乘客違法，女網紅和英國男子Liam Andrew Jackson被罰款20萬印尼盾（約94港元）。

綜合外媒報道，峇里島警方突擊搜查Bonnie Blue租住的一間房屋，指控她涉嫌拍攝色情片。她之後被關押在峇里島庫塔，與她一同被關押的還有一名28歲澳洲男子，以及2名英國男子。另外和她一同被捕的14名澳洲男子均已獲釋，未被起訴。

警方還在行動中查獲大量專業攝錄器材、一批避孕藥物、一輛印有「Bonnie Blue's BangBus」字樣的藍色農夫車，並從其社交帳戶發現她涉嫌招募年滿18歲的畢業旅行青少年參與色情活動。

