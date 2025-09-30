墨西哥驚悚命案｜男友歌手遭分屍　OnlyFans模特兒涉案被捕

來自哥倫比亞的2名男歌手在墨西哥遭販毒集團折磨殺害並分屍後，警方拘捕擁有超過14萬人追蹤的OnlyFans模特兒Angie Miller，她是其中一名死者的女友，據報她被認為是少數幾個在死者失蹤時知道他們去向的人之一。當地媒體報道，Angie Miller目前已被釋放，有關部門正繼續進行調查。



哥倫比亞歌手31歲的Bayron Sanchez Salazar（藝名B King）和35歲的Jorge Luis Herrera Lemos（藝名Regio Clown）9月16日表演結束後失蹤，同月22日被發現陳屍在墨西哥市郊外的Cocotitlan。

Angie Miller是B King的女友。檢察官表示，他們在被殺前遭受酷刑，遺體已被肢解，發現2名死者的現場還發現另外3具遺體。

報道指，在受害者遺體旁邊，警方發現一封由犯罪集團「米卻肯家族」（La Familia Michoacana）署名的信件。「米卻肯家族」被美國政府宣布為外國恐怖組織。

Angie Miller在Instagram擁有14.2萬名追蹤者，在TikTok上擁有過千名粉絲，她經常發布與名人的合影，並出現在墨西哥電視台。她亦經營成人內容帳戶，包括在OnlyFans上經營帳戶，還會販售私密部位複製模型。