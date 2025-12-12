美國法官下令釋放被錯誤驅逐出境薩爾瓦多移民　白宮：絕對會上訴

美國地方法官12月11日下令立即釋放遭移民及海關執法局（ICE）拘留的薩爾瓦多籍男子加西亞（Kilmar Abrego Garcia）。他今年曾遭錯誤驅逐出境後被遣返回美，引發持續法律訴訟。該案反映出特朗普政府嚴厲打擊移民的強硬姿態，白宮表示特朗普政府絕對會提出上訴。



加西亞在今年3月因被錯誤驅逐回薩爾瓦多而引發法律訴訟，6月經法院命令立即遣返回美國。他抵達美國後，被美國當局指控涉嫌協助非法移民偷渡入境。他拒絕認罪，並因這些指控在田納西州被短暫拘留，於8月獲釋。

2025年8月25日，被錯誤遣返的移民加西亞（Kilmar Abrego Garcia）前往ICE巴爾的摩（Baltimore）分局報到。（REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo）

他之後又被移民官員拘留，此後，特朗普政府一直試圖將他遣返到利比里亞（Liberia）、史瓦濟蘭（Eswatini）、烏干達（Uganda）和加納（Ghana）等與他沒有任何聯繫的各個非洲國家，並聲稱他是MS-13幫派（國際犯罪幫派）成員，加西亞則予以否認。

法官在裁決時指，ICE目前未持有對加西亞的有效驅逐令，且政府試圖將其遣返至各個非洲國家未果，因此拘留缺乏合法依據。加西亞的律師團隊當晚已從賓夕法尼亞州拘留中心接走他，使其得以與家人團聚。

美國國土安全部發言人批評裁決為「司法激進主義」，白宮表示特朗普政府絕對會提出上訴。