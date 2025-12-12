不滿高市早苗「工作工作工作」發言獲選潮語　日本過勞死遺屬抗議

日本首相高市早苗10月初就任自民黨總裁後，明言放棄工作和生活平衡，更稱「我會工作、工作、工作、工作、工作!」這段發言近日在日本的「新語·流行語大獎」中上榜，獲選為年度流行語，但也惹來爭議，日本過勞死醫生遺孀中原典子（中原のり子）等人11日召開記者會，抗議該言論傷害許多過勞死者的遺屬。



反映日本社會風潮及熱點詞語的「現代用語基礎知識選2025 T&D 保險集團新語·流行語大獎」12月1日公布，高市早苗的「我會工作、工作、工作、工作、工作!」口號奪得大獎。

69歲的中原典子不滿指，高市早苗在當選自民黨總裁後，向黨內議員表示「我要讓大家像拉車的馬一樣工作」的言論，讓她想起生前作為兒科醫生的亡夫，她指亡夫曾說：「我像拉車的馬一樣工作，會被醫院殺掉。」此讓她感到震怒，認為高市早苗的發言對遺屬而言是極大侮辱，令其深受傷害。

日本東京過勞死者遺屬協會代表中原典子（中原のり子）。（厚生勞動省網站）

據日媒報道，高市早苗於10月4日在自民黨總裁選舉後發對黨籍議員表示將「工作、工作、工作、工作、工作」後，引發社會議論，她當時指「只是想表達自己要努力工作，為國民做貢獻，並沒有鼓勵國民過勞的意思。」

在11日的記者會上，代表們引述過勞死遺屬的意見，例如「這彷彿是在讚揚可能危及生命的工作方式，令人感到不適」、「憤怒至極無法原諒，要求撤回」、「對過勞死者的亵渎」等。