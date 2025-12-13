土耳其總統埃爾多安晤普京　籲俄烏停止互攻能源設施

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於12月12日舉行會晤，期間呼籲俄烏針對港口和能源設施實施停火。



法媒報道，據土耳其辦公室周五發布的聲明，埃爾多安當天在出席土庫曼斯坦的峰會期間，與普京面對面會談。埃爾多安表明，結束俄烏戰爭的努力具有重要價值，「實施有限停火，特別是針對能源設施和港口，可能帶來積極影響」。

上合峰會：2025年9月1日，土耳其總統埃爾多安在中國天津出席上海合作組織峰會期間會見俄羅斯總統普京。(土耳其總統新聞辦公室/路透社)

黑海發生多起針對與俄羅斯有關聯遊輪的襲擊事件，部份無人機事件由基輔方面宣稱負責。

安卡拉嚴厲譴責這類襲擊，土耳其政府召見俄烏兩國大使，警告此類襲擊構成令人擔憂的升級行為。

2024年8月4日，在俄烏戰爭期間，有烏克蘭軍人經過位於烏克蘭某地點的愛國者導彈發射器。（Reuters）

近四年俄烏戰爭期間，土耳其始終努力維持與交戰雙方的關係。土耳其控制的博斯普魯斯海峽（Bosporus Strait，又名伊斯坦堡海峽），是烏克蘭糧食和俄羅斯石油運往地中海的關鍵通道。

埃爾多安去年11月在烏克蘭盟友線上會議上表明，涵蓋能源與港口基礎設施的停火協議，可作為推動全面和平協議談判的潛在基礎。

本文獲《聯合早報》授權轉載

