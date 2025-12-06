普京訪印｜俄印達成聯合聲明　簽署29份合作文件　聚焦能源經貿

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）12月5日繼續訪印日程，他與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談後舉行聯合記者會，並通過聯合聲明，包括簽署29份合作文件，涵蓋能源、經濟、國防等多個範疇。



綜合外媒報道，普京表示，兩國簽署了一系列非常重要的協議，預計今年底雙邊貿易額將保持在去年的水平。他認為兩國有能力將貿易額提升至1000億美元。為實現這個目標，已商定在2030年前的經濟合作發展計劃。

加強能源與核能合作

普京在聯合記者會上形容同莫迪的會談富有成效，並簽署多項加強兩國合作的協議，指俄羅斯是石油、天然氣及煤炭等能源的可靠供應商，準備繼續為印度，「無間斷供應燃料」，他還提及俄方會與印度合作建造印度最大的核電站。

聯合聲明也指出，俄印在礦產資源，包括能源、寶石和金屬，以及關鍵原材料上的雙邊貿易對國際供應鏈的可靠性具有重要意義，雙方將在能源領域進行廣泛合作，將其作為特殊戰略夥伴關係的重要支柱。

雙方確認加強在俄羅斯遠東和北極地區的貿易和投資合作，強調就北極相關問題定期舉行雙邊磋商的重要性，歡迎北海航線雙邊合作取得的進展。

加強武器出口與軍事工業合作

聯合聲明強調，雙方領導人歡迎加強軍事工業合作，將依照雙邊會議成果，轉向俄印聯合研發、共同開發和共同生產先進國防技術與系統。

2025年12月5日，印度新德里，圖為普京與莫迪在正式會晤時握手。（Reuters）

雙方同意在印度推動製造計劃，通過技術轉移與設立合資企業，共同生產俄羅斯製式武器與國防裝備所需的零件等裝備，以滿足印度武裝部隊需求，並可在之後出口至雙方友好的第三國。

普京冀俄印在高科技等新興領域推進合作

普京在聯合記者會上指出，俄印關係具有深厚基礎，在軍事技術合作領域擁有互信關係，兩國計劃在高科技、航空、航太及人工智能等新合作領域，繼續推進合作。

聯合聲明還指出，俄印雙方強調科技創新聯合研究的重要性，同意促進政府和私營部門之間的合作，利用中小企業通過創新科技應對社會挑戰，包括聯合研發和共同開發技術，此外，雙方有意進一步開展數碼技術領域合作，包括信息保護、關鍵基礎設施安全等。

雙方認識到關鍵礦產對新興技術和先進製造業的戰略重要性，表示有興趣深化關鍵礦產和稀土勘探、加工和回收技術方面的合作。

繼續使用本國貨幣確保雙邊貿易

俄羅斯和印度同意繼續使用本國貨幣共同發展雙邊結算制度，以確保雙邊貿易不間斷地維持。