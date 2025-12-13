特朗普暗示快向委內瑞拉發動地面攻勢 美財政部制裁馬杜羅三外甥
撰文：王海
出版：更新：
綜合外媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump）再次威脅要在委內瑞拉發動地面軍事行動。此外，特朗普政府也對與委內瑞拉石油產業相關的船隻和航運公司，以及委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的3名親屬實施新的製裁。
《日本放送協會》12月13日報道，當被問到有關扣押委內瑞拉油輪的時候，特朗普強調美國已攔截96%來自海上的運毒船，而「我們也會在陸地上採取行動。很快就會在陸地上展開。」
特朗普暗示將向委內瑞拉發動地面攻勢：
而當被問到針對委內瑞拉的行動是否仍與毒品有關，還是也與石油有關時，特朗普聲稱海上毒品走私活動已經下降92%。
此前，美國12月10日（周三）扣押了一艘在委內瑞拉海岸附近航行的油輪。
此外，美國財政部12日（周五）發聲明指，對部份船隻和公司實施制裁，原因是它們資助了委內瑞拉總統馬杜羅「腐敗的毒品恐怖主義政權」。
聲明中還指，將對馬杜羅妻子的三個侄子實施制裁，因為他們參與了毒品走私活動。
在聲明中，財長貝森特（Scott Bessent）指責馬杜羅及其「犯罪同夥」向美國傾銷毒品，這些毒品正在「毒害美國人民」。
