美國針對委內瑞拉之際　特朗普又劍指哥倫比亞總統：他是下個目標

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月10日（周三）突然宣布，美國在委內瑞拉海岸附近扣押了一艘油輪。正當美國與委內瑞拉關係持續緊張之際，特朗普同日又向記者表示，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）是白宮在該地區打擊毒品走私行動的「下一個目標」。



據《政治報》(Politico）報道，特朗普最初告訴記者「我還沒怎麼考慮過」佩特羅，但他的言論很快就變成了對這位哥倫比亞領導人的嚴厲威脅。

特朗普指控哥倫比亞製造大量毒品，其總統佩特羅是他的「下個目標」：

特朗普強調：「哥倫比亞正在大量生產毒品，所以他（佩特羅）最好醒醒，否則下一個就是他。很快就會是下一個。我希望他聽着，他就是下一個。」

特朗普的這番言論代表他對哥倫比亞總統的威脅急劇升級。本周較早時候，特朗普在接受《政治報》專訪時，曾提出將目前主要針對委內瑞拉的反毒品走私軍事行動擴展到墨西哥和哥倫比亞。

自今年9月以來，特朗普已在加勒比海和太平洋地區對涉嫌販毒船隻發動一系列打擊，並在委內瑞拉沿海地區大規模集結軍力，試圖以此向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）施壓，迫使其下台。

今年秋季，隨着美國在該地區大力打擊毒品走私，特朗普與佩特羅之間的緊張關係進一步升級。特朗普政府於9月取消了哥倫比亞的禁毒夥伴資格，並吊銷了佩特羅的美國簽證，隨後大幅削減了對哥倫比亞的援助，其後又抨擊佩特羅是「非法毒販」。

2025年12月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮出席圓桌討論會，他當日宣布了一項針對農民的援助計劃。（Reuters）2024年7月25日，法國巴黎，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro，右）在羅浮宮出席「體育促進永續發展」峰會。（Getty）

儘管特朗普已明確表示希望佩特羅下台，但他或許無需兌現威脅就能如願以償。這位哥倫比亞總統的任期行將屆滿且受憲法限制無法尋求連任，哥倫比亞將於明年5月舉行總統選舉。