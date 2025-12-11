美軍扣押委內瑞拉油輪　委內瑞拉譴責美國「無恥盜竊」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月10日宣布，美軍在委內瑞拉外海扣押一艘「大型油輪」。委內瑞拉譴責事件，形容美國是無恥盜竊，並指控華府長期覬覦其石油資源。



委內瑞拉政府表示，將「以絕對決心捍衛國家主權、自然資源和國家尊嚴」，並將向國際機構譴責美國扣押油輪的行為。

影片顯示部隊搭乘直升機垂降至油輪甲板。（X @AGPamBondi）

特朗普說，華府是基於充分理由扣留這艘油輪，又說美國會保留船上原油。但有分析指，此舉恐進一步擾亂委內瑞拉石油出口，並加劇區域緊張。

司法部長邦迪（Pam Bondi）稱，該船因參與「為外國恐怖組織提供支持的非法石油運輸網絡」而長期受制裁。行動由聯邦調查局、國防部及海岸防衛隊聯合執行，影片顯示部隊搭乘直升機垂降至油輪甲板。

近期美國持續擴大在加勒比海軍事部署，包括調派「福特號」航空母艦打擊群。自九月以來，美方已在該區域發動至少22次針對涉嫌運毒船隻的攻擊，造成至少80人死亡。