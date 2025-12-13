暴雨侵襲加沙　至少12死或失蹤　避難物資短缺　民眾生活雪上加霜

聯合國國際移民組織（IOM）說，加沙數以萬計流離失所者的帳篷和避難所，可能因暴雨而淹水，而用於搭建避難所和壘沙袋的物資無法進入加沙。



加沙近期遭遇寒潮，哈馬斯媒體辦公室周四（12月11日）較早時報告，暴雨已造成12人死亡或失蹤，至少13棟建築倒塌，2.7萬頂帳篷被淹。

路透社報道，IOM周五（12日）表示，加沙將近79.5萬名流離失所者可能受到危險洪水威脅。這些家庭棲身於低窪廢墟區域的庇護所，庇護設施並不安全。

IOM同時指出，排水系統和廢物管理不足，也加劇疾病爆發的風險。

加沙城遭暴雨侵襲並引發洪水，街頭變成一片澤國。圖為2025年12月12日，一批巴勒斯坦災民乘坐驢車在當地街上涉水而過。（Reuters）

加沙仍受到通行限制，IOM稱，用於加固庇護所的木材、膠合板等材料，還有用於防洪的沙袋及水泵，都延遲進入加沙。

在加沙中部努賽賴特（Nuseirat）的流離失所者營地，帳篷周圍積水深及腳踝，床墊、鞋履和衣物盡數浸濕。

50歲的優素福（Youssef Tawtah）用桶舀水排水，但仍是徒勞。他無奈地說：「我和孩子們整夜沒合眼。孩子們怎麼受得了？」

優素福一家的食物全毀，連做飯都成難題。

雖然以色列與哈馬斯10月達成的停火協議至今基本維持，但戰爭摧毀了加沙大部分基礎設施，民眾生活條件極其惡劣。聯合國和巴勒斯坦官員說，目前仍有約150萬流離失所者亟需至少30萬頂新帳篷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

