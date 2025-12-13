諾貝爾和平獎得主穆罕默迪出席悼念活動　遭伊朗當局扣留

2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗人權活動家穆罕默迪（Narges Mohammadi）日前在當地參加悼念一名已故人權倡議者活動時，遭伊朗安全部隊扣留，目前情況不明。



《衛報》12月12日報道，穆罕默迪與多名人權推動者於伊朗東部城市馬什哈德（Mashhad）參加當地知名人權推動者Khosro Alikordi的悼念活動時遭帶走。穆罕默迪的基金會稱，其兄弟、當時在場的Mehdi證實消息；她的家人亦提到，當局以催淚氣體及武力驅散參與活動的民眾。

馬什哈德市長Hasan Hosseini表示，部分參與人士在悼念活動上高呼「打破規範」的口號，因此檢察官指示安全官員暫時扣留對方。

Khosro Alikordi上週被發現倒斃在辦公室內，馬什哈德所在的禮薩呼羅珊省（Razavi Khorasan）官員稱對方死於心臟病發，惟當地被指正值加強打壓，因此外界出現對他死因的質疑。超過80名律師聯署，要求德黑蘭當局公開更多資料。

伊朗在囚人權倡議者兼記者穆罕默迪（Narges Mohammadi）成為2023年諾貝爾和平獎得主（Mohammadi family archive photos/Handout via REUTERS）

位於紐約的監察組織伊朗人權中心（Center for Human Rights in Iran）指，Khosro Alikordi生前是伊朗知名人權捍衛者，近年曾多次遭安全及司法部隊拘捕、騷擾和恐嚇。

現年53歲的穆罕默迪致力推動廢除死刑及當地婦女需佩帶頭巾的規定，但在2021年11月遭伊朗法院判監，其後曾多次心臟病發，於去年12月獲准保外就醫。她居於巴黎的丈夫Taghi Rahmani稱，對妻子和其他被捕人士的情況感到憂慮。

挪威諾貝爾委員會發聲明譴責伊朗強行扣留穆罕默迪等人，要求德黑蘭方面即時澄清對方狀況，確保對方安全並即時無條件放人。