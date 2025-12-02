身處美國領哥譚獎　伊朗名導演遭家鄉法院判監　影片將角逐奧斯卡

身在美國、憑新作品《純屬伊朗意外》（It Was Just An Accident）獲得哥譚獎（Gotham Award）的伊朗知名導演約化巴納希（Jafar Panahi），在伊朗遭判處1年有期徒刑、2年離國禁令，並禁止參與任何政治及社會團體，理由是他從事「反伊朗宣傳活動」，其律師證實將提出上訴。



65歲的約化巴納希身處國外，12月1日剛在紐約憑藉新片《純屬伊朗意外》領取3項哥譚獎。該片於今年5月為他贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎（Cannes Palme d'Or-winning drama），並已獲法國選中角逐奧斯卡（Oscars）最佳國際影片。

2025年12月1日，國際知名導演約化巴納希（Jafar Panahi）在美國紐約市出席哥譚獎頒獎儀式，他憑藉最新作品《這只是一場意外》獲哥譚獎。（Getty Images）

多年來，約化巴納希多次被伊朗當局逮捕、拘留並接受查問。2010年，他因公開支持反政府抗議活動，被判六年監禁、禁止拍片及出境，服刑兩個月後獲保釋。2022年，他為聲援被捕電影界人士再度被拘留，近7個月後獲釋。

據報伊朗電影製作人、知名媒體人物及名人在伊朗受到嚴密監控，其作品會被審查是否批評伊斯蘭共和國。去年，同樣屢獲殊榮的導演拉蘇洛夫（Mohammad Rasoulof）為躲避「危害國家安全」指控而逃離伊朗。

約化巴納希過去則在受訪時，曾稱「我只會在伊朗拍電影，所以我必須回去，該發生的總會發生」。