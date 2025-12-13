美國文物保護組織就白宮宴會廳項目起訴特朗普

美國文物保護組織國家歷史保護信託基金會12月12日起訴美國總統特朗普和數個聯邦機構，要求叫停正在進行的白宮宴會廳改造項目，並表示該項目是非法的。



新華社報道，美國文物保護組織國家歷史保護信託基金會12日發表聲明，宣布向哥倫比亞特區聯邦地區法院提起訴訟，要求叫停白宮宴會廳改造項目，直至該項目經過全面的設計審查和公眾意見徵詢，並獲得國會批准。

該基金會認為，特朗普政府在快速推進白宮宴會廳改造項目時，未按照法律規定提交規劃方案以進行必要審查，同時項目並未獲得國會授權，超越了總統的憲法權力。

訴訟書顯示，特朗普和國家公園管理局、內政部、總務管理局，以及這些部門的負責人等被列為被告。

2025年12月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號（Air Force One）期間向記者發表講話。（Reuters）

根據該基金會的聲明，基金會於1949年由美國國會「特許成立」，旨在促進公眾參與保護具有國家意義的遺址。

聯邦法官理查德·萊昂表示，他將於16日舉行聽證會，審議國家歷史保護信託基金會提出的暫停白宮宴會廳項目施工的臨時禁令申請。

白宮今年7月底公布宴會廳改造項目，預算約為3億美元，預期在2029年特朗普任期結束前完工。根據特朗普在社交媒體上的介紹，宴會廳擴建後達8300多平方米，可容納約1000名賓客。10月，特朗普政府迅速拆除白宮東翼，為建造宴會廳騰出空間，此舉遭到國家歷史保護信託基金會和其他歷史遺蹟保護組織的反對。國會民主黨人指責白宮宴會廳建設的相關信息發布不透明，拆除白宮東翼前也未知會國會或申請批准。