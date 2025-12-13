美國會民主黨人再公開愛潑斯坦案文件　涉與6女合照特朗普：小事

美國眾議院監督與政府改革委員會一名民主黨成員12月12日再公開已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的相關文件，並在查獲的超9.5萬張照片中挑選出19張披露給外界。根據照片，包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在內的不少名人均現身其中，部份還與愛潑斯坦合影，例如前總統克林頓（Bill Clinton）、白宮前首席戰略師班農（Steve Bannon）等。特朗普表示，自己還未看過這些相片，不知道那是什麼事，但形容「沒什麼大不了」。



綜合外媒報道，根據委員會披露的公開下載連結的影像資料可見，奧斯卡名導活地亞倫（Woody Allen）、美國前財政部長、哈佛大學前校長、著名經濟學家薩默斯（Larry Summers）、班農、克林頓、特朗普均有同愛破斯坦合影。

這些照片並未描述任何涉及性騷擾等行為，也未被認為涉及未成年女孩，尚未知這些照片拍攝的時間與地點，部份照片此前已被發布。報道指，這些新披露的照片進一步揭露許多人與愛潑斯坦有過聯繫。委員認為愛潑斯坦與部份政商名流有密切聯繫，現正沿著線索重新審視，查獲的照片中還包括「與愛潑斯坦交往的富豪權貴的照片」「女性與愛潑斯坦房地產的照片」，未來幾天還將公布更多照片。

白宮發言人傑克遜（Abigail Jackson）表示，特朗普政府「為愛潑斯坦的受害者所做的一切，比民主黨人以往所做的要多得多」，強調輿論應停止重複民主黨的指控，還指外界應質疑民主黨人為何在愛潑斯坦被定罪後，依然與他保持聯繫。

▼部份公開照片可見一些懷疑性玩具與保險套的用品▼

何謂愛潑斯坦文件？

美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）2019年7月被捕，他被控販賣未成年少女，涉嫌曾與數十名未成年少女有性交易，檢察部門指其會把這些女子帶到他擁有的小聖詹姆斯島（Little Saint James）上，由於他生前與不少權貴私交甚篤，更被指是「淫媒」，為名流政要安排性服務。他被捕後，同年在監獄內離奇身亡，被判定為自殺。

美國司法部指，未有證據表明愛潑斯坦持有涉及接受「性款待」人士的名單。