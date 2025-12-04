愛潑斯坦案｜美國公布「蘿莉島」影像　詭異房間照片曝光｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月中簽署法案要求全面公開淫媒愛潑斯坦案的文件，愛潑斯坦生前涉為政商名流在被稱為「蘿莉島」的私人島嶼上提供性款待。眾議院監督與政府改革委員會一名民主黨成員，在12月3日首次曝光涉案島嶼的影像文件，其中展示多段含有豪華住宅的錄影以及島嶼外景，還有一些拍攝有詭異佈置房間的照片。



美媒報道，根據委員會披露的公開下載連結的影像資料可見，這些圖片及影片展示多間臥室、浴室，以及一間看似擺放有牙科診所手術椅的房間，其中一間房間的牆上掛有帶有人類面孔的面具，以及一部具備預設撥號功能的電話，上面寫有Darren、Rich、Mike、Patrick和Larry等名字；一間書房的牆上掛有一塊黑板，上面寫有「權力」、「欺詐」、「陰謀」及「政治」等字眼，不過黑板圖像有數處遭到塗黑，據悉是為保護受害女性私隱。

委員會民主黨領袖國會議員加西亞（Robert Garcia）表示，這些曝光的最新影像資料為公眾揭露愛潑斯坦的私人島嶼一景，披露這些資料旨在確保調查透明，「並幫助拼凑出愛潑斯坦殘忍罪行的完整圖景」。

報道引述委員會成員指，這些披露的照片此前從未公開，並且全部都是在美國維珍尼亞群島中的Little Saint James島拍攝的，該島嶼因牽涉性款待醜聞，又被外界稱為「蘿莉島」。