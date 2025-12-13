路透社：特朗普擬在委內瑞拉海岸扣押更多油輪

美軍近日強行扣押委內瑞拉遊輪「斯基珀號」（Skipper）後，似乎並不打算收手。當地時間12月11日，路透社引述6名知情人士消息稱，鑑於石油出口是委內瑞拉政府的核心收入來源，美國計劃在委內瑞拉海岸附近扣押更多油輪，以此向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）施加財政壓力。



據這些知情人士透露，預計美國未來幾周將採取更多直接干預行動，目標是那些運載委內瑞拉石油、且可能也曾運輸伊朗等其他受美制裁國家石油的船隻。

其中一名知情人士稱，美國已擬定一份包含多艘受制裁油輪的扣押目標清單。另有兩名知情人士稱，美國司法部和國土安全部已為此次扣押行動籌備數月。

還有人士聲稱，美軍正在監控海上油輪動態，同時緊盯委內瑞拉港口內處於維修或裝載狀態的船隻，靜待其駛入國際水域後再採取行動。事實上，在扣押「斯基珀號」之前，美軍就加強了對委內瑞拉及其鄰國圭亞那附近水域的監控力度。

另有航運業知情人士表示，美國的最新行動已讓參與委內瑞拉原油運輸的船東、營運商和海事機構進入警戒狀態，多方正緊急重新評估原定未來幾日從委內瑞拉水域啟航的計劃。

知情人士稱，「斯基珀號」油輪被扣押後，至少有一間託運商暫停了三批剛裝載完畢的貨物運輸。這批貨物總計近600萬桶，均為委內瑞拉出口品級的馬瑞（Merey）重油。

一名參與委內瑞拉石油貿易的高層告訴路透社，「這些貨物剛裝載完畢，正要啟航。現在航程全取消了，油輪正停泊在委內瑞拉海岸附近，這樣做更安全。」

當地時間12月10日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）證實，美國在委內瑞拉附近以所謂「充分理由」扣押了一艘大型油輪。當被問及油輪上的石油將如何處理時，他毫不掩飾地說，「我想我們會留着它。」

美國司法部長邦迪在網上分享美軍對油輪的執法行動：

隨後，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社交平台上發布了扣押行動的影片。 影片顯示，兩架直升機接近一艘油輪，幾名身穿迷彩服的武裝人員用繩索速降到船上，持槍對該船隻展開控制。

能源諮詢公司克普勒（Kpler）美國區首席分析師史密斯（Matt Smith）指出，該艘油輪被確認為「斯基珀號」，其為一艘懸掛圭亞那國旗的超大型原油運輸船（VLCC），已於11月中旬「秘密」裝載了110萬桶原油。該船似乎原本計劃駛往古巴，但自完成裝貨後便在委內瑞拉近海被攔截。

一位美軍高級軍官向哥倫比亞廣播公司（CBS）透露，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）了解此次行動，且特朗普政府正在考慮採取更多類似行動。

被問及政府是否計劃進一步扣押船隻時，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）11日在記者會上表示，她不會談及未來行動，但強調美國將繼續執行總統特朗普的制裁政策。

她聲稱，特朗普政府不會坐視受制裁船隻載着黑市石油在海上航行，「這些石油的收益將為全球流氓政權和非法政權的毒品恐怖主義提供資金支持」。

委內瑞拉政府已發表聲明，譴責美方此舉是「盜竊行為」和「國際海盜行為」，犯有「帝國主義暴行」。

聲明抨擊道，特朗普的目標始終是在不支付任何補償的情況下奪取委內瑞拉的石油，呼籲國際社會「譴責這一嚴重的國際罪行」，並強調將「以絕對的決心捍衛主權、自然資源和民族尊嚴」。

委內瑞拉內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）當日也將美國稱為「殺人犯、竊賊、海盜」。

他還以迪士尼電影《加勒比海盜》(Pirate of the Caribbean）為例，稱主角積克船長（Jack Sparrow）雖被塑造成「英雄」，但「這些傢伙（美國人）是公海上的罪犯，是海盜」。他直指這類霸權行徑正是美國「在全球挑起戰爭的慣用手段」。

2025年12月12日，衛星影像顯示「斯基珀號」（Skipper）油輪在瓜德羅普島北部海域航行。美軍10日在委內瑞拉海域扣押「斯基珀號」油輪。（Vantor/Handout via REUTERS）

馬杜羅此前曾指控，美國的軍事部署意在推翻其政權並掌控委內瑞拉的龐大石油儲備。自9月初以來，特朗普政府已在加勒比海和太平洋海域對所謂「販毒船隻」發動了20多次打擊行動，造成超80人死亡。

有專家指出，這些打擊行動可能涉嫌違法，因為美方幾乎未公開任何可證明被打擊船隻載有毒品的證據，也未說明為何必須將船隻炸沉，而非先攔截、扣押貨物並對船上人員進行訊問。

本文獲《觀察者網》授權轉載

