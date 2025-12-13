泰國重申泰柬邊境地雷致士兵傷亡非意外 對特朗普言論感失望
泰國外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）星期六（12月13日）說，泰方對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關於造成多名泰國士兵傷亡的路邊炸彈是「意外」這一言論感到失望，並指這番言論傷害了泰國人民的感情。
西哈薩重申，泰柬邊境地區造成泰國士兵傷亡的地雷並非「意外」，而是柬方埋設。
據新華社，西哈薩星期六在新聞發布會上說，美國可能不完全了解真實情況或得到的信息有誤。事實是柬方七次在邊境地區埋設地雷，這已得到觀察員的確認，而非泰方一面之詞。
西哈薩續指，柬埔寨星期六還使用BM-21火箭炮攻擊泰國平民居住區域，這是柬方蓄意襲擊。特朗普說泰方反擊過度，「但事實上我們的反擊與對方攻擊是相稱的。」
西哈薩說，目前有6000至7000名泰國人滯留在泰柬邊境波貝口岸柬方一側無法回國。泰方沒有阻攔在泰柬埔寨民眾回國，柬埔寨卻一再推遲開放關口。
柬全面暫停與泰邊境口岸通行
柬埔寨內政部星期六發布新聞稿說，全面暫停與泰國的邊境口岸通行，直至另行通知。
新聞稿稱，此前泰方無差別攻擊侵犯了柬埔寨主權，造成柬埔寨平民傷亡，破壞了居民區和基礎設施。鑑於此，建議目前在泰國居住和工作的柬埔寨公民繼續在泰國正常生活和工作。同時，建議目前在柬埔寨居住和工作的泰國公民也留在柬埔寨，直至停火協議全面落實。
