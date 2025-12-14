美國流感季襲來病例激增 約3萬人住院1200人身亡
美國本流感季剛剛開始，已有約290萬宗流感個案，其中住院個案約3萬宗，死亡個案約1200宗。
美國疾病控制與預防中心（CDC）說，甲型H3N2亞型流感病毒是該流感季最主要的流行毒株。全美大部份地區的流感活動水平仍在持續上升。
CDC公布的最新估計數據顯示，截至12月6日的一週中，美國公共衛生實驗室共報告547份流感病毒樣本，其中525份為甲型流感病毒，22份為乙型流感病毒。當周美國報告本流感季首例與流感相關的兒童死亡個案。
CDC說，本流感季美國已分發超過1.27億劑流感疫苗，並建議六個月及以上人群每年接種流感疫苗，以降低感染和重症風險。
美國流感季通常在秋冬兩季，每年12月至次年2月為高峰期。CDC說，每年接種流感疫苗不僅有助於預防流感感染，還可降低重症、住院和死亡風險，並減少社區傳播。
與此同時，英國正面臨一波空前超級流感疫情。
英國國民醫療服務體系（NHS）周四公布的數據顯示，流感個案創下歷年同期的新高，上周平均每天有2660名病患住院，確診個案人數在一週內激增55%。
英國衛生部長施卓添（Wesley Paul William Streeting）告訴《泰晤士報》，個案人數在達到高峰前可能再增加兩倍。他形容，醫院目前的狀況已「完全無法令人接受」。
