英國流感大爆發住院人數急升55%　衛生大臣籲醫生取消下周罷工

英國近日流感肆虐。英格蘭國民保健服務（NHS England）指當地正面臨流感病例激增的「最壞情況」，一周內因流感住院的人數增加了55%，平均每日有2660名流感患者在NHS醫院住院，高於上周的1717人，創下往年同期最高紀錄。衛生大臣施卓添（Wes Streeting）形容國民保健服務正面臨新冠疫情以來最嚴峻的挑戰，呼籲醫生接受政府的提議，取消原定於12月17日（下周三）舉行的罷工行動。



《衛報》引述英格蘭國民保健服務12月11日公布的數據報道，醫院平均每日有2,660名流感患者住院，高於上周的1,717人，創下同期歷史新高。相較之下，去年同期因流感住院的患者人數為1,861人，而2023年同期僅有402人。

英格蘭國民保健服務國家醫療主任Meghana Pandit教授表示，目前因流感住院的人數「遠超往年同期水準」。

Pandit又指：「急診室和救護車的需求量創下歷史新高，加上住院醫生即將罷工，這場前所未有的超級流感浪潮使NHS面臨往年同期最糟糕的局面，醫護人員正竭盡全力為患者提供最佳護理。」

衛生大臣施卓添告訴住院醫生，罷工和聖誕假期流感病例的激增將可能成為壓垮英國國民保健服務的「最後一塊拼圖」。

施卓添表示，NHS面臨著「自疫情爆發以來前所未有的挑戰」，並敦促住院醫生接受政府的提議，取消罷工計劃。

施卓添強調：「整個NHS團隊都在日以繼夜地工作，以維持醫療服務的正常運作。但目前的情況極其危急。聖誕節罷工可能成為壓垮NHS的最後一塊拼圖。因此，我強烈呼籲住院醫生接受政府的提議。」

英格蘭的住院醫師據報將於12月17日至22日舉行罷工，但英國醫學協會（BMA）成員正在就政府提出的新方案進行投票，該方案有可能阻止罷工。

施卓添在《泰晤士報》撰文指，英格蘭醫院的病患人數在（冬季流感及聖誕假期）高峰期可能會增加兩倍，並形容醫院裏的景象「令人無法容忍」。