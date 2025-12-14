日本據報擬增2026年防衛預算　投入破紀錄9萬億日圓強化反擊能力

日本政府正計劃將2026年度的防衛費預算規模，增至破紀錄的9萬億日圓（約4495億港元）。據報預算已包含美軍整編經費，將用於獲取長射程導彈，提升對敵基地攻擊能力，亦會用來採購攻擊無人機，協助日方構建海岸防禦系統「SHIELD」



日本共同網引述消息人士報道指，預計政府將於本月下旬的內閣會議敲定。而擬議在明年投入的防衛費預算，超過本年度原始預算的約8.7萬億日圓。

報道指，雖然首相高市早苗計劃明年內，提前修訂包括《防衛力整備計劃》在內3份安保文件，但下年度防衛費仍然依據現行整備計劃編制。有關計劃提出，在2023至2027年之間，累計投入約43萬億日圓防衛費。

此外，報道還指，日本為加強在太空領域的防衛力量，計劃新編「宇宙作戰集團」（暫名），並把航空自衛隊改組成為「航空宇宙自衛隊」。