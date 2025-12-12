日媒：日本自民黨擬訂草案　探討能否向被侵略國出口具殺傷力武器

日媒引述多名知情人士12月12日報道，日本自民黨草擬訂一份論點梳理草案，討論放寬防衛裝備出口，包括是否允許向「被侵略的國家」或「正處於戰鬥狀態的國家」出口具殺傷力武器，並探討修改妥善管理的手續以防止裝備流入第三國。



共同社報道，自民黨計劃最快於15日與維新會舉行協商時出示該草案，目前正就此事展開協調。

2025年12月7日，日本東京防衛省，日本防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）在愛國者3型導彈攔截裝置（PAC-3）裝置前握手。（Reuters）

日本現行《防衛裝備轉移三原則》的操作指南，將裝備轉移限定於非戰鬥目的的5類情形：救援、運輸、警戒、監視和掃清水雷，並禁止向遭受違反國際法的侵略或武力攻擊的國家出口具殺傷力武器。報道指出，如果放寬武器出口，可能會引發助長衝突的擔憂。

草案提出四點：（1）近年的形勢變化使得有必要調整5類限制；（2）根據是否具備殺傷能力等裝備性質進行分類及確定出口對象；（3）出口審查程序及確保進口國妥善管理的手續；（4）向國民作出清晰、詳細說明。

報道指，其中在有關政府向國民解釋該計劃時，要求討論該計劃是否符合和平國家的理想、是否對安全有必要以及是否對經濟成長有貢獻。

2017年10月8日，日本東京，日本內閣官房長官菅義偉（不在圖中）檢閱愛國者先進能力 3 (PAC-3) 導彈部隊後，自衛隊 (Japan Self-Defense Forces，JSDF）士兵走過該部隊。（Reuters）

日本維新會4日召開的會議上，有意見指，應修改現行操作指南，允許向遭俄羅斯進攻的烏克蘭出口「愛國者」地對空攔截導彈。在現行指針下，日本可對美出口基於美國企業授權在日本生產的「愛國者」導彈，彌補支援烏克蘭的美方導彈缺口。