聯合航空客機引擎故障折返美國機場 零件脫落引發火警｜有片
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國聯合航空一架客機12月13日維珍妮亞州北部的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）起飛後突發引擎故障，隨後折返原來機場，飛機降落時有零件脫落引發火警，所幸消防到場將火救熄，機上275名乘客及15名機組人員都無受傷。
路透社報道，美國聯邦航空管理局（FAA）表示，編號UA 803的波音777-200型飛機原定當日飛往日本東京，未料引擎發生故障，並於下午1時20分左右返回機場，將就事件進行調查。交通部長達菲（Sean Duffy）在社交平台發文表示，期間飛機引擎罩部份脫落，並在機場草地引發火點，目前暫無人傷亡。
根據事發現場影片可見，飛機在降落前，引擎隨機身掠過半空時可見由形似線條的白煙冒出，降落後可見草地有火點。
美國聯合航空發言人表示，該航班在起飛後不久因其中一具引擎失去動力而降落。
