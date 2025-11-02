聯合航空2客機紐約機場停機坪碰撞　疑管制人手短缺釀禍｜有片

美國聯合航空（United Airlines）兩架客機在紐約市的拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）的停機坪上發生意外，其中一架從奧蘭多（Orlando）返回的客機在滑行道上轉彎並準備進入登機口時，與另一架同屬聯合航空正準備飛往侯斯頓（Houston，又譯休斯敦）的客機尾部發生「碰撞」，所幸無人傷亡，警方已介入調查。



《紐約郵報》報道，事發10月31日當晚，而受撞擊的客機當時正靜止等待滑行，有機上乘客指滑行途中「我們感覺到一陣顛簸，但直到聽到機長廣播我們才知道是另一架飛機撞上來」。

報道指現場出動多輛緊急救援車輛，所幸兩架飛機皆返回登機口，總計機上328名乘客與15名空服人員全數安全撤離，無人受傷。拉瓜迪亞機場當日因強風天氣一度停止所有飛機升降，還面臨因美國聯邦政府持續停擺而導致的嚴重人手短缺，原定飛往侯斯頓的客機已延誤90分鐘。

美國聯邦航空管理局（FAA）周五指，機場的空中交通管制員缺勤嚴重，受影響最嚴重地區之一的紐約，有80%的空中交通管制員缺勤，而拉瓜迪亞機場有50%的航班遭延誤，平均延誤時間為140分鐘，還有12%的航班被取消。

英國《獨立報》（The Independent）引述FlightAware統計，截至周五，拉瓜迪亞機場已有超過570班航班延誤、130班取消，而全美更有超過5700班航班延誤、近500班取消。