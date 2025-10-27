全球十大最糟糕航空公司曝光　遺失乘客數百件行李　「它」列首惡

英國數碼營銷公司Click Intelligence通過綜合航空公司日常表現與乘客投訴進行分析，盤點出全球最糟糕十大航空公司。美國三家航空公司位居排行榜前三名，其中，美國航空（American Airline）以發生最多的安全事件、大量行李遺失投訴，憑56分的不滿意指數被列首惡。



《紐約郵報》報道，這份名單綜合乘客體驗、航空評鑑機構Skytrax星級評價、投訴搜尋量，以及安全事故紀錄，來分析各家航空的乘客滿意度，並由高到低設置最高為100分的不滿意指數，並配以最多10分的乘客體驗評分以供參考。

按照不滿意指數排名，廉價航空公司Frontier Airlines和聯合航空分別位居第二和第三，分別獲得55和54的不滿意指數。法國航空排第四，瑞安航空（Ryanair）排第五，亞洲航空排第六。

美國航空評分為2.9分，Frontier Airlines則只有2分。研究稱，美國航空取代Frontier Airlines奪得榜首，因為前者服務的客戶數量比Frontier多1.78億。

美國航空去年運輸高達2.11億名乘客，航企站點遍布350個城市，但卻發生11宗飛行安全個案，並留下數百件行李遺失投訴紀錄，乘客體驗僅得2.9分。這間航企業曾發生乘客在航班上遭膠帶綑綁、遭遇亂流受傷、機艙冒煙被迫換座，甚至發生乘客被迫忍受他人私下吸食電子煙的「廢氣騷擾」。

2025年10月1日，美國加州，美國聯邦政府停擺的第一天，旅客在荷里活伯班克機場（Hollywood Burbank Airport）通過美國運輸安全管理局（TSA）人員的安全檢查。（Reuters）

若按照不滿意指數由高至低排名，第二名至第十名則分別為，聯合航空（United Airlines）、法國航空（Air France）、瑞安航空（Ryanair）、亞洲航空（Air Asia）、墨西哥航空（Aeromexico）、北歐航空（Scandinavian Airlines，SAS）、維茲航空（Wizz Air）以及英國航空（British Airways）。

Click Intelligence的聯合創辦人James Owen分析，乘客滿意度較低的航司存在共通問題，即「他們把每個服務失誤都當成獨立的小問題，卻忽略行李遺失、航班延誤、客服等待這些麻煩會像雪球一樣越滾越大，讓乘客的挫折感呈倍數增長」。

James Owen還強調，這些問題會因乘客致電投訴時面臨長時間的等待，「間接被放大，久而久之小錯誤都會變成大災難」。