美國墨西哥達成供水協議　特朗普一度威脅加徵關稅

美國與墨西哥就邊境供水問題達成協議，美國農業部12月12日發聲明指，墨西哥將由15日當週起額外向美國輸送20.2萬英畝－英尺的水資源，並於下月底前協定一份更全面的水資源分配計劃。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前威脅，如果墨西哥不在31日前向美國提供20萬英畝－英尺的水，美方將對墨西哥商品進一步加徵關稅。



彭博社13日報道，墨西哥外交部在美方宣稱達成協議翌日另發聲明，稱協議將在兩國《水資源條約》框架下，加強格蘭德河（Rio Grande）流域的水資源管理。

美國與墨西哥1944達成《水資源條約》，該條約要求墨西哥及美國分別從格蘭德河與科羅拉多河（Colorado River），互相向對方輸送水資源。

這張圖片攝於2025年2月6日，從美國德州一邊的美墨邊境看，可以見到格蘭德河（Rio Grande）河水流入墨西哥灣。（Getty）

然而，墨西哥由於面臨乾旱，導致拖欠向美方供水的情況時有發生，引起美國的不滿。特朗普此前就指，墨西哥的拖欠行為違反了《水資源條約》，並威脅要對後者額外徵收5%關稅。