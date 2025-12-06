特朗普出席2026世界盃抽籤 儀式結束與加墨領導人舉行貿易會談
撰文：聯合早報
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）和加拿大總理卡尼（Mark Carney）一起出席2026年世界盃抽籤儀式後，舉行貿易會談。
綜合路透社和彭博社報道，2026年世界盃由美國、墨西哥、加拿大聯辦，2026年世界盃抽籤儀式星期五（12月5日）在華盛頓甘迺迪中心舉行。
特朗普、卡尼、辛鮑姆一起登上布置得像遊戲節目的舞台，抽籤決定各自國家足球隊的比賽組別。
特朗普對與會者說：「我們與這兩個國家密切合作，彼此的協調、友誼、關係都非常出色。你們將會看到前所未有的世界盃。」
過後三人坐在甘迺迪中心的一個包廂里，一邊看抽籤儀式一邊交談，氣氛融洽。
白宮隨後發表聲明說，特朗普出席世界盃抽籤儀式後與卡尼和辛鮑姆舉行會談，但沒有透露會談具體內容。
加拿大媒體報道，三名領導人談了約45分鐘，沒有政府官員陪同。
會談前，特朗普對三人會談充滿信心，稱貿易和移民問題是會談重點。特朗普在抵達會場時告訴記者：「我將與他們兩人會面，我們會相處非常愉快。」
國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）在世界盃小組抽籤儀式上，把首次頒發的國際足聯和平獎授予一直希望獲得諾貝爾和平獎的特朗普。
