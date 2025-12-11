墨西哥參眾兩院通過法案　明年起對中國貨加徵最高50%關稅

墨西哥參眾兩院12月10日通過法案，擬明年起對中國及其他尚未與墨西哥簽署貿易協議的亞洲國家加徵最高50%的關稅，包括印度、韓國、泰國及印尼。



路透社報道，墨西哥國會眾議院以281票贊成、24票反對及149票棄權通過這法案，旨在加強墨西哥生產，以及解決與中國的貿易不平衡問題。而法案加徵關稅的商品涵蓋汽車、汽車零件、紡織品、服裝、塑膠和鋼鐵等，並且對大部份商品的關稅稅率為35%。

2025年4月29日，中國廣東，圖為一艘遠洋貨輪準備起航，按預定航線駛向拉丁美洲包括墨西哥、秘魯和智利的沿途碼頭。（Getty）

報道引述分析師指出，墨西哥此舉旨在迎合美國，為下一次美墨加協定（USMCA）的審查做好準備。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）上周四表示，加拿大墨西哥不應被用作中國等國家的出口樞紐。

墨西哥今次所通過的法案，在表決前遭中方及國內商業團體反對。中國商務部曾表示，在當前美方濫施關稅的背景下，各國應共同反對各種形式的單邊主義和保護主義，絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方利益。