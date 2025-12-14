英媒：Shein等電商平台產品存安全隱憂 歐盟擬加強打擊危險商品
撰文：劉耀洋
更新：
英媒12月13日報道，歐盟擬加強打擊查禁在Shein和阿里巴巴等電商平台上銷售的「危險產品」，以阻止相關產品流入歐盟，保護歐洲的消費者。
歐盟司法專員麥格拉思（Michael McGrath）接受英媒採訪時稱，2024年約有46億件小額包裹進入歐盟，其中約90%來自中國。 歐盟成員國每年都會從中發現「非常危險」的產品，最嚴重的甚至可能導致消費者死亡。
麥格拉思坦言，歐盟海關和執法人員在海量產品面前不堪重負，只有極少部份的不安全產品被成功攔截。
麥格拉思計劃賦予歐委會調查嚴重跨國案件的權力，以減輕部份成員國因資金不足而面臨執法上的壓力，並提議更新保護消費者和市場監管法規。他強調：「我認為（歐盟）需要更有力的威懾措施。」
報道指，歐盟法規目前未將電商平台歸類為零售商，因此前者不須對其網站上的產品承擔責任，而相關產品通常來自歐盟以外的零售商。當危險物品被發現時，平台通常只會簡單地將其下架。
