警告涉出售「童顏性玩偶」　法國啟動程序擬暫停Shein業務

法國消費者權益保護機構指，近期發現Shein平台出售外形「酷似兒童的性玩偶」。法國財長萊斯庫爾（Roland Lescure）11月3日警告稱，如果Shein再次銷售此類玩偶，將禁止其進入法國市場。

Shein表示已處罰相關賣家，並已禁止販售童顏性玩偶。但法國政府5日宣布已啟動程序，擬暫停Shein業務，直至其符合法國法規。Shein發言人表示，公司正與當局展開緊急磋商，將暫時關閉在法國的平台。



路透社報道，巴黎檢察官辦公室周二表示，正在對線上零售平台Shein、Temu、AliExpress、Wish展開調查，原因是這些平台涉嫌傳播包括兒童色情內容在內的訊息。

2024年8月22日，圖為中國電商品牌Shein及Temu的標誌。（Reuters）

除「童顏性玩偶」風波外，走低價路線的Shein早已引發法國政界人士和零售商的強烈不滿。法國立法者表示，低價跨境電商包裹免徵關稅的政策，使Shein能以極低的價格銷售產品，導致像Jennyfer、Naf Naf這樣的法國快時尚連鎖品牌難以經營。

即便遭到各方抨擊，在與法國百貨公司營運商Societe des Grands Magasins（SGM）達成協議後，Shein即將於11月初在法國開設首批實體店。SGM總裁Frédéric Merlin表示，Shein實體店的開業將吸引更年輕的顧客群體。