智利今第二輪投票 民調：極右派候選人領先
撰文：韓學敏
出版：更新：
智利12月14日舉行總統選舉第二輪投票，此前因理念過於激進兩次落選的極右翼前議員卡斯特（José Antonio Kast） 在民調中領先左翼對手賈拉（Jeannette Jara），有望成為該國自皮諾切特軍事獨裁結束以來最為右翼的領導人。
卡斯特以其強硬的移民與治安政策獲得選民關注，他承諾在18個月內削減60億美元公共支出、驅逐逾30萬非法移民，並擴大軍隊權力以打擊犯罪。其鮮明的「法律與秩序」競選承諾吸引對現狀不滿的選民。
現任左翼總統博里奇（Gabriel Boric） 政府因治安惡化與移民問題支持度低迷，目前僅約30%。儘管其任內兇殺率已開始下降，但民眾不安全感仍居高不下。賈拉作為博里奇的前勞工部長，雖曾推動重要社會福利政策，但選戰中亦被迫轉向強硬，承諾加強邊境防禦與打擊洗錢。
