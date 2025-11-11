27歲智利美女震撼演唱「重金屬搖滾」　勝出選美冠軍兼網上爆紅

27歲的智利佳麗Ignacia Fernández在日前舉行的「世界小姐智利（Miss World Chile）」選美初賽中，以演唱一首重金屬搖滾歌曲成功引起廣泛關注，相關的片段更在網路上瘋傳。從片段可見，她當時身穿黑色禮服，面帶精緻妝容，口中卻迸發出頗具衝擊力的低聲咆哮，此一強烈反差令人驚訝不已，也讓她在11月9日的決賽中擊敗其餘19位競爭者，一舉奪得年度智利小姐桂冠。



Fernández本身是一位模特兒，同時是重金屬搖滾樂隊Decessus的主唱。本月2日的選美初賽上，她與同為樂隊的結他手Carlos Palma一同登上舞台，並在國家電視頻道Chilevisión獻聲自己的原創歌曲，最終贏來現場觀眾一致好評，成功晉級決賽。

在成功奪冠後，她於社交平台發文表示感謝，表示將帶着這份榮譽繼續努力。她日前也曾發文，指重金屬樂對於自己不可或缺，「它是我的避風港、力量與源泉」，並感謝團隊與粉絲支持，強調「能在公開電視上突破界限、激勵他人、真誠做自己，是非常美好的經驗。」

代表智利聖地亞哥東部社區Las Condes參賽的Fernández在2020年就創辦了這樂隊，還在今年9月發行新歌《Dark Flames》。

有網民其後在她的帖文下留言表示支持，稱「終於有人打破對女性的刻板印象」、「在選美界看到金屬女孩真是太鼓舞人心了」、「我不敢相信這是真的，我以為是AI！」。