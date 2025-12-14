中日關係緊張勢衝擊農歷新年旅遊旺季？ 日媒：雙方或陷兩敗俱傷
撰文：劉耀洋
出版：更新：
中日緊張關係持續，至今仍未有緩和跡象。倘情況無改善，兩國緊張關係勢衝擊明年2月農歷新年旅遊旺季。日媒12月14日報道，雙方旅遊業或將陷入兩敗俱傷的局面。
日本共同網14日報道，在東京和京都主要為訪日遊客開設茶道課程的「茶禪」公司社長竹田理繪稱，這次中日關係對旅遊業的衝擊比日本2012將釣魚台「國有化」的情況更嚴峻。
「茶禪」的外國客人中約有一成來自中國，但如今已降至零。雖然其他國家的客人有所增加，但如果農歷新年旺季需求無增長，將會是一個嚴重的衝擊。竹田理繪感嘆道：「中日之間的不和波及到文化交流，實令人難過。希望關係盡快得到修復。」
報道指，中國民眾的看法不一。有人不滿高市早苗發表的的涉台言論、日方對歷史立場，再加上網上也充斥針對中國人的貼子，使部份人覺得不想赴一個「會被討厭」的地方；再有人稱不認同日方的立場，但看到機票和酒店價格大減，反倒有想赴日旅遊的意欲。
日本航空業消息人士稱，中國各航企目前也正努力適應新的狀況，一方面削減盈利性較低的中日航線，另一方面為維持起降配額而傾向於保留「北京-羽田」等最賺錢的航線。
中國旅遊業界也對業務大幅下滑的局面頗感為難，打算通過引導遊客轉向東南亞或推薦境內旅遊來應對。
