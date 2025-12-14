澤連斯基放棄加入北約　換取西方安全保障

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）周日（14日）在德國柏林與美國特使就俄烏停火舉行會談。澤連斯基在會談開始前表示，烏克蘭已經放棄加入北約以換取西方國家的安全保障，作為結束與俄羅斯衝突的妥協，標誌着烏克蘭立場的重大轉變。



路透社報道引述澤連斯基稱：「從一開始，烏克蘭的願望就是加入北約，這實際上保障了安全。一些來自美國和歐洲的合作夥伴並不支持這一方向。」

澤連斯基稱，美國、歐洲及加拿大和日本等其他國家的安全保障將阻止俄羅斯再次入侵，以及烏克蘭在簽署《布達佩斯安全保障備忘錄（Budapest Memorandum）》後的遭遇不再重演，強調西方國家的安全保障應有法律約束力。他稱這是烏方做出的妥協。

2025年12月11日，烏克蘭基輔，圖為澤連斯基帶領烏方團隊與美方團隊就安全保障文件通過視像方式進行磋商。（X@ZelenskyyUa）

澤連斯基還表示，烏克蘭、美國和歐洲三方正在考慮一個20點和平計畫，稱按當前前線停火是「公平的選擇」。

美國未有公開此次前往柏林出席會談的人員，但據美媒（AP）報道，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）和總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）已經抵達柏林準備出席會談。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和德國總理默茨（Friedrich Merz）亦將參與。

1991年蘇聯解體後，基輔從蘇聯繼承了核武，但後據1994年簽署《布達佩斯安全保障備忘錄》放棄，換取俄羅斯、美國和英國的安全保證，惟最終未能阻止俄羅斯入侵。烏克蘭此前一直努力爭取加入北约來抵禦來自俄羅斯的威脅，並將此目標寫入憲法。