歐盟推動凍結俄羅斯資產援烏克蘭 俄方：將迅速回應
撰文：張涵語
出版：更新：
歐盟日前同意無限期凍結俄羅斯央行在歐洲資產，並推動作為抵押為烏克蘭提供貸款。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）12月13日表示，針對歐盟凍結俄羅斯資產的行為，俄方將很快採取報復措施。
俄羅斯塔斯社（Tass）報道，扎哈羅娃稱，任何未經俄羅斯同意處置俄羅斯主權資產的行為，「無論是無限期凍結、扣押，抑或試圖將其實質沒收包裝成某種『賠償貸款』，都構成絕對非法行為，嚴重違反國際法準則。」
扎哈羅娃表示，歐盟對俄政策長期以來缺乏任何合理的邏輯，而歐方不惜一切代價打擊俄羅斯的做法，也已經導致歐盟本身陷入嚴峻的經濟困境。
「顯而易見，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及其同僚，已將不擇手段破壞尋求和平解決烏克蘭危機的努力，作為其主要目標。因此，他們倉促決定凍結俄羅斯資產的時機選擇——正是為了對美國總統特朗普（Donald Trump）的和平倡議造成直接打擊，」扎哈羅娃說。
據悉，俄羅斯央行已於12月12日就凍結一事發表詳細聲明，具體措施正在實施中。俄羅斯監管機構同日宣布，已向莫斯科仲裁法院對歐洲清算銀行（Euroclear）提起訴訟，要求其賠償俄羅斯央行遭受的損失。
