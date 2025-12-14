澤連斯基將訪德國晤美歐代表　討論俄烏和平協議與俄羅斯凍結資產

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月13日（周六）表示，他將於下周一在德國柏林會見美國和歐洲代表，繼續就俄烏和平協議展開會談。英國首相施紀賢（Keir Starmer）則同日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通電話，討論由美國主導的和平方案，以及如何處置日前遭無限期凍結的俄羅斯在歐洲資產。



路透社報道，德國周六透露，將於周末接待美國和烏克蘭代表團，就俄烏停火問題舉行會談。歐洲領導人則將與澤連斯基於下周一在柏林舉行峰會。澤連斯基會談前重申，烏克蘭需要「有尊嚴」的和平，並需要俄羅斯保證不會再發動攻擊，他還在社交平台發文強調有很大機會推動烏克蘭達至和平，還將尋求俄羅斯不再入侵烏克蘭的安全保證。

英歐領導人通話期間還商討，如何利用被凍結的俄羅斯央行在歐洲的資產，為烏克蘭提供貸款的舉措。唐寧街一位發言人在英歐領導人通話後表示，「雙方一致認為，該舉措對烏克蘭的未來至關重要，歐洲將與烏克蘭站在一起，直至實現公正持久的和平。」

《華爾街日報》12月12日引述知情官員報道，美國總統特朗普（Donald Trump）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）將於本周末出訪柏林，並與澤連斯基會面。

圖為2025年11月30日，美國和烏克蘭代表團在佛州會面。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）出席，與烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）等繼續磋商結束俄烏戰事的方案。（Reuters）

烏克蘭談判代表團團長烏梅羅夫（Rustem Umerov）在社交平台表示，烏克蘭、歐洲及美國國家安全顧問將討論進一步協調烏克蘭和平方案的立場，當中包括安全議題，以及促成和平方案的下一步驟等。烏梅羅夫亦提到，各方同時會繼續商討烏克蘭安全保障、經濟議題及烏克蘭戰後安排。