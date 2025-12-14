澳洲邦迪海灘恐襲16死40傷　一名槍手曝光　以媒指巴基斯坦裔

澳洲悉尼著名邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日下午發生槍擊案，新南威爾斯州警方最新公布，增至最少16人死亡、40人受傷，死者包括兩名警察和至少一名兒童，另已知包括一名以色列人、一名法國公民。槍手分別為已被警方擊斃50歲男子，以及中槍危殆的24歲男子，當局已將事件定性為針對猶太人的恐怖襲擊。



當局其後證實，其中一名槍手為來自悉尼邦尼里格（Bonnyrigg）的24歲男子阿克拉姆（Naveed Akram，暫譯），其位於郊區的住宅已遭警方搜查，據指他與家人居住現址約一年。以色列媒體稱，阿克拉姆為巴基斯坦裔。



一疑犯列入監控名單但未視為迫切威脅

英國《每日郵報》及澳洲廣播公司（ABC）報道，阿克拉姆遭警方槍擊後被捕，目前情況危殆；另一名槍手當場被擊斃。當局雖公布其中一名槍手名字，但未透露更多細節。

澳洲安全情報機構（ASIO）安全總監伯吉斯（Mike Burgess）表示，正在調查攻擊者的身份，以及社區中是否有其他「有類似意圖」的人。當被問及兩名槍手是否在ASIO的監視名單時，伯吉斯指其中一人在ASIO有紀錄，但未被列為具迫切威脅，ASIO將在這部份進一步調查。

以色列《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報道，阿克拉姆是巴基斯坦裔穆斯林。曾就讀於悉尼中央昆士蘭大學（Central Queensland University, CQU）、巴基斯坦的哈姆達德大學（Hamdard University）。

2025年12月14日，在澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）發生槍擊後，警方於邦尼里格（Bonnyrigg）搜查其中一名疑犯住所。（AAP/Jeremy Piper/via REUTERS）

案發於猶太人傳統節日光明節首天

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）表示，案發在猶太人傳統節日光明節（Hanukkah）首天，事發區域當時正在舉行慶祝活動。現場畫面顯示，兩名男子從行天橋上向人群開槍。目擊者稱槍擊事件持續了大約10分鐘，並將其描述為「人間地獄」。警方稱，事後還在現場一輛車上發現了一枚疑似簡易爆炸裝置，目前已經拆除。

新南威爾斯州警方表示，傷者包括兩名警員，均「情況嚴重，接近危急」。以色列外交部已證實，死者中包括一名以色列公民。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）稱，一名法國公民也在事件中死亡，他為此「深切悲痛」。

2025年12月14日，澳洲悉尼邦迪海灘發生槍擊事件現場，圖為現場航拍圖。（Reuters）

內塔尼亞胡斥澳洲打擊反猶主義不力

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日也稱，他曾警告澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），該國的政策助長了反猶太主義。他形容，今次槍擊是「冷血謀殺」，並表示「當領導人保持沉默時，反猶太主義就會蔓延」，呼籲澳洲當局「必須以行動取代軟弱」。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）譴責事件，並對罹難者表示哀悼。此外，他指以色列再次敦促澳洲政府採取行動，打擊正在困擾當地社會的巨大反猶主義浪潮。