澳洲邦迪海灘恐襲12死　駐悉尼總領館：未收到中國公民傷亡報告

澳洲悉尼著名邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日下午發生槍擊事件，目前12人喪生，另有12人受傷。死者當中包括一名槍手、警察及兒童。另一名槍手中槍後被捕，目前狀況危急。警方還在現場一輛車內發現簡易爆炸裝置，目前已被拆除。

當局稱此次是針對猶太人的恐怖襲擊，發生在猶太人傳統節日光明節（Hanukkah）第一天，事發區域當時正在舉行慶祝活動。以色列外交部稱，1名以色列公民在事件中喪生。央視引述中國駐悉尼總領館消息指，截至目前，領館未收到邦迪海灘槍擊事件中關於中國公民傷亡的相關報告，領館正密切關注事態進展。



事發於當地時間14日下午7時左右，據網上流傳的片段顯示，兩名身穿深色服飾的人士手持類似長槍物體，在一條天橋上開火。現場傳出多響槍聲，附近有民眾尖叫，亦聽到警車警笛聲。目擊者憶述，槍擊長約10分鐘，形容情況像人間地獄。

警方證實10人身亡，當中包括1名槍手；另12名傷者包括另1名槍手及2名警員。

據澳洲媒體報道，其中一名槍手為24歲的Naveed Akram，居住在悉尼西南部，警方正在搜查其住所。

澳洲悉尼邦迪海灘12月14日發生槍擊案，由網上流傳的片段見到，兩名身穿深色服飾人士手持長槍物體，向海灘方向開火。（x/@AustralianJA 片段截圖）

另一段網上片段可見事發當時多人倒在槍擊案現場，有途人和警員為他們急救。

澳洲悉尼邦迪海灘一個猶太人活動12月14日發生槍擊，多人受傷倒地。（x/@absoluteWx 片段截圖）

事發時當地正舉行一個由猶太人組織舉行的活動，慶祝光明節（Hannukkah）。阿爾巴尼斯稱，槍擊案是針對澳洲猶太人的蓄意攻擊，稱邦迪海灘發生的邪惡事件「已超乎人類的理解範圍」。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）譴責事件，形容悉尼的猶太弟兄姊妹參加光明節時，遭惡劣的恐怖份子殘忍攻擊。

阿爾巴尼斯已召開國家安全委員會緊急會議應對槍擊案。

新南威爾斯州警方呼籲民眾遠離當地，而現場人士亦應尋找地方躲避。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）透過發言人表示已得知事件，敦促當地民眾遵從警方指示。他其後稱，邦迪的情況令人震驚和不安，警方和救援人員正全力搶救生命。

阿爾巴尼斯向所有受影響人士表達慰問，並已向聯邦警方首長及新州州長柯民思（Chris Minns）通話，當局會與新州警方協調，待證實更多情報後，再向外界公布進一步消息。