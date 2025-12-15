日本北海道遭遇強烈暴風雪襲擊　3.6萬戶斷電　交通大規模中斷

日本北海道多地自12月14日起持續遭遇暴風雪天氣，至15日中午，當地出現大面積停電和交通中斷，部份學校停課，居民生活受到嚴重影響。



據當地電力部門15日通報，暴風雪導致供電設施受損，北海道境內一度有約3.6萬戶停電。由於天氣條件惡劣，不少地區搶修作業尚無法展開，恢復供電時間仍不明確。交通方面，航空和鐵路運行明顯受阻。

北海道新千歲機場14日起降的航班中約有160架次被迫取消，約500名旅客滯留機場過夜。鐵路方面，15日北海道共有過百班列車停運。

2025年12月14日，日本北部到至西部地區將出現強風暴雪等惡劣天氣，北海道新千歲機場約有160架次航班被迫取消。圖為北海道新千歲機場。（NHK截圖）

日本氣象廳15日表示，迅速增強的強烈低氣壓正持續影響北日本及北陸地區，呼籲民眾對持續至16日的暴風、暴雪及巨浪保持警惕。預報顯示，北海道部份地區或出現警報級別大雪，最大瞬時風速可達每秒35米，沿海海浪高達6米，24小時降雪量預計將超過40厘米。