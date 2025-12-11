日本7.5級地震｜北海道海灘曾現數千沙甸魚屍　網民疑是地震先兆

日本北海道某處海灘8日出現詭異景象，數千條沙甸魚集體擱淺死亡，讓當地居民驚呼連連，未料稍晚青森縣外海就發生規模7.5強震，引發網友熱議，甚至被部分人士解讀為「地震先兆」。



X網友「kazuhiro_nikki」8日發布多張照片與影片，只見海灘上密密麻麻躺滿沙甸魚屍體，「聽說在我的老家，沙甸魚被沖上海灘，可以隨意撿拾」，還開玩笑問：「沙甸魚現在可以賣多少錢？」

日本北海道某處海灘8日出現詭異景象，數千條沙甸魚集體擱淺死亡。（截取自X@kazuhiro_nikki）

日本7.5級地震前，北海道一處海灘上數千條沙甸魚擱淺死亡：

+ 2

「kazuhiro_nikki」接受《ENCOUNT》採訪時透露，根據家人轉述，這次異象成因疑似是：

沙甸魚為了躲避海豚追捕，結果無法返回海中。

類似事件過去也曾發生過，並且都與海豚有關，「原因似乎是牠們被海豚追趕。漁民也是這麼說的」。

當日深夜青森外海發生地震後，大量日本網友紛紛湧入貼文下方留言：

「難道真的是地震前兆嗎」

「果然有異常現象」



不過「kazuhiro_nikki」冷靜回應:

我的老家並沒有受到地震災害影響，所以我無法確定關聯性。

更多12月8日日本青森縣外海7.5級地震相關照片：

+ 10

