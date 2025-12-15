為求點讚卻惹公憤　網紅疑「真空密封」10歲親兒　俄羅斯警展搜查

俄羅斯網紅薩帕里娜（Anna Saparina）上周日（12月7日）發布一段疑似把10歲兒子放進真空袋密封內的影片後，引起網民眾怒，警方正對其進行搜查。



包括美國《PEOPLE》雜誌在內傳媒報道，薩帕里娜上周日在Instagram發布一條影片，顯示她把兒子放入真空密封袋並抽走空氣，空氣抽走時，她兒子還在尖叫。

薩帕里娜稱，兒子生病在家，全家都覺得無聊，所以才這樣做。她後來發布這段影片以博取「點讚」，然而卻適得其反，震驚的觀眾指責她危及男孩生命。

薩帕里娜附文稱：「當我休病假的第3週」。儘管薩帕琳娜Instagram現已轉為私密狀態，這條影片仍在網絡上廣泛流傳。

俄羅斯國營傳媒俄新社引述俄羅斯內務部翻譯聲明指，警方正在搜查薩帕里娜，稱：「在進行網絡監察時，發現一段影片記錄顯示一名婦女可能對其未成年兒子實施違法行為。」

警方稱，事件發生於薩拉托夫市，涉事女子拍攝影片旨在發布於其社交媒體賬號，相關資訊已正式登記備案，警方正確認該女子行蹤，以弄清事件所有情況。

執法部門消息人士告知俄新社，警方已與薩帕里娜母親談話，確認影片中兒童為其外孫，並向有關部門表示薩帕里娜過去3、4年間一直居住在莫斯科。