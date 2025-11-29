狠父踢3歲女兒落樓梯　遭拍下斷正仍狡辯　法官怒批不負責任

土耳其伊斯坦堡埃於普蘇丹區（Eyüpsultan）今年6月，一名父親被控在住家公寓前，狠踹3歲女兒，導致孩子從階梯摔落受傷住院。



審理期間，他還辯稱「只是伸出腳」，但說法不被採信，反倒惹怒法官，近日法院宣判，將男子處1年6個月徒刑。

土耳其一名父親被控在住家公寓前狠踹3歲女兒，導致孩子從階梯摔落受傷住院。（X@0nlyk1tt3n）

稱女兒自己滾下去 法官忍無可忍：監視器全部拍得清清楚楚：

+ 9

惡父狠踹3歲女兒 辯：只有伸腳

據土耳其媒體《BRS Haber》報道，事發在6月3日，33歲的圖爾蓋（Turgay T.）在公寓門前，以腳猛踹正要下樓的3歲女兒，導致孩子整個人翻滾數圈摔落多個階梯，被緊急送醫救治。

影片曝光後，引起社會譁然，檢方以對「無法自我防衛之未成年子女造成身心傷害」罪名將其起訴。但審理期間，圖爾蓋透過視訊，全程否認踹人，「那是我的心肝寶貝，我不會害她！我只是伸出腳，她自己滾下去的」。

我有10個小孩，如果不愛小孩，我怎麼會生那麼多？

還不斷聲稱「我腳不好，追不上她，我只是想用腳阻止她」，向法院請求無罪。

律師、土耳其家庭暨社會服務部代表震怒，均要求法院從重量刑，就連法官也忍不住提高音量斥責：「你一直講同樣的話！你手上還拿着煙，卻踹那個孩子，監視器全部拍得清清楚楚！你說她碰了甚麼東西，但影片裏根本沒有，她啥都沒碰，是你直接踢她！」

法院最後認定父親行為屬實，依對「無自我防衛能力的未成年直系親屬施加傷害」罪名，判處1年6個月徒刑。

【延伸閱讀】土耳其1歲男嬰墮樓 跌落途人背部幸運生還 男子稱以為是花盆

+ 13

延伸閱讀：

驚險瞬間曝！奧地利雪崩吞沒「8人滑雪隊」 全員奇蹟獲救

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】