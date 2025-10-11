韓國旅遊變家暴　台灣躁父街頭暴走　狂毆11歲女兒惹官非

台灣一名30多歲男子帶著11歲女兒在韓國首爾旅遊期間，因行程安排問題發生爭執，竟在街頭毆打女兒臉部並勒頸，導致女童雙頰腫脹、頸部出現血跡。



該男子已被韓國警方以涉嫌虐待兒童罪名逮捕，但因女童表示不願追究，事後男子雖獲釋，但首爾警方仍以不拘留方式將案件移送檢方。

台灣一名30多歲男子在韓國首爾旅遊期間，在街頭毆打女兒臉部並勒頸，遭警方拘捕。（YouTube@MBN News）

據韓國MBN電視台報道，這宗家暴事件發生在5日中午12時50分左右，地點位於首爾麻浦區一條巷弄內。

監視器畫面顯示，這名台灣籍男子與女兒發生口角後，突然對女童臉部連續施暴，隨後更進一步掐住她的脖子將其推倒在地，直到女童放聲大哭。

女童被打得雙頰腫脹 頸部現血跡

目擊者表示，當時看到的情況就是無差別暴力攻擊，完全無法理解一個人怎麼能對女性施以如此嚴重的暴力。事發當下，女童的雙頰明顯腫脹，頸部還發現血跡。若非當地居民及時報警，後果恐怕更加嚴重。警方接獲通報後迅速趕到現場，並在距離案發地點約50米處將該名男子當場逮捕。

警方調查指出，這名男子供稱當時正與家人在韓國旅遊，因為行程安排問題與女兒發生爭執。他聲稱女兒對他說了髒話，一氣之下才會動手。

儘管警方以涉嫌虐待兒童罪名將男子逮捕立案，但由於女童表示不願意追究父親的責任，警方最終將該男子釋放。不過，首爾麻浦警察署考量此案涉及兒童保護，仍決定以虐待兒童罪名將該男子以不拘留方式移送檢方處理。

